Впервые опубликовано видео с перестрелкой на Рочдельской улице

Видео показывает начало конфликта. Ролик изъяли сотрудники ФСБ для проведения экспертизы. Этого фрагмента не было на записях, которые ранее публиковали в СМИ.

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На кадрах видно, как адвокат из коллегии «Диктатура закона», полковник КГБ в отставке Эдуард Буданцев достает пистолет. Через несколько секунд раздаются звуки выстрелов. Очевидцы конфликта, которые давали показания в Пресненском суде, утверждали: именно с этих секунд началась перестрелка.

Перестрелка на улице Рочдельской произошла в декабре 2015 года. Тогда поссорились хозяйка ресторана Elements Жанна Ким и дизайнер Фатима Мисикова. Последняя считала, что Ким не доплатила ей восемь миллионов рублей за ремонт. За недополученными деньгами приехали подручные криминального авторитета Захария Калашова, известного под прозвищем «Шакро Молодой»: Андрей Кочуйков по прозвищу «Итальянец», Эдуард Романов и еще несколько человек. Со стороны Ким на переговоры отправился полковник КГБ, адвокат Эдуард Буданцев. Он тоже приехал с группой поддержки.

Буданцева начали избивать, поэтому он застрелил из наградного пистолета двоих подельников Кочуйкова и Романова. По версии следствия, он три раза выстрелил из пистолета Beretta 92 FS в Китаева, один раз — в Домаскина и еще один — в Березина. Домаскин и Китаев погибли от кровопотери. Березин получил тяжелые ранения, а Малакаев и Гоновичев — незначительные травмы. По показаниям адвоката, в сторону него и его спутников раздалось больше 20 выстрелов.

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Буданцеву сначала вменили убийство, но потом дело переквалифицировали на превышение пределов необходимой самообороны. Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение, так как не нашла состава преступления. В итоге правоохранители вернули материалы на доследование.

Кочуйкова, его сопровождающих и Калашова приговорили к срокам до девяти лет 10 месяцев.