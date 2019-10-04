Хавбек «Ростова» рассказал о знакомстве с Мамаевым Подробнее

«Впечатления отличные», — признался хавбек.

По его словам, для того отрезка времени, который он пропустил, тренировки довольно интенсивные, но он чувствует, что набирает форму с каждым днем. Мамаев заверил, что у него не возникло проблем с адаптацией, поскольку игроки «Ростова» приняли его «как дома».