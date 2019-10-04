«Впечатления отличные». Мамаев — о первой тренировке в составе «Ростова»
Российский футболист Павел Мамаев, недавно вышедший из колонии, поделился впечатлениями от первой тренировки в составе «Ростова», с которым он подписал двухлетний контракт 28 сентября. Спортсмена процитировало РИА ФАН.
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«Впечатления отличные», — признался хавбек.
По его словам, для того отрезка времени, который он пропустил, тренировки довольно интенсивные, но он чувствует, что набирает форму с каждым днем. Мамаев заверил, что у него не возникло проблем с адаптацией, поскольку игроки «Ростова» приняли его «как дома».