  • «Впечатления отличные». Мамаев — о первой тренировке в составе «Ростова»

    04 октября 2019, 15:07

    Артур Блянихов

    Российский футболист Павел Мамаев, недавно вышедший из колонии, поделился впечатлениями от первой тренировки в составе «Ростова», с которым он подписал двухлетний контракт 28 сентября. Спортсмена процитировало РИА ФАН.

    Хавбек «Ростова» рассказал о знакомстве с Мамаевым

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    «Впечатления отличные», — признался хавбек.

    По его словам, для того отрезка времени, который он пропустил, тренировки довольно интенсивные, но он чувствует, что набирает форму с каждым днем. Мамаев заверил, что у него не возникло проблем с адаптацией, поскольку игроки «Ростова» приняли его «как дома».