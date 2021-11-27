Впавший в кому российский турист умер в Турции

Врачи в Турции не смогли спасти жизнь российского туриста, который попал в реанимацию с двусторонней вирусной пневмонией. Мужчина находился в очень тяжелом состоянии и впал в кому, 25 ноября его не стало.

Погибший — житель Стерлитамака Дмитрий Япрынцев. В Турцию он приехал вместе с семьей. Они отдыхали в Кемере. Еще в начале осени ему стало плохо и он был доставлен в больницу в Анталье. О смерти Япрынцева сообщило издание NewsBash со ссылкой на его дочь.

По словам девушки, сейчас решается вопрос о транспортировке тела на родину, им помогает местное конгресс-бюро.

По данным «Башинформ», власти Башкирии по распоряжению главы республики Радия Хабирова выразили готовность покрыть расходы на лечение Япрынцева, которые превысили страховку, а также транспортировку тела в Россию.

По словам представителя конгресс-бюро Башкирии в Турции Марата Тансыккужина, сейчас организация вместе с похоронным агентством и генеральным консульством готовит документы для отправки тела. Это может занять до четырех рабочих дней. По его словам, тело доставят в Башкирию регулярным рейсом либо через Москву, либо напрямую в Уфу.