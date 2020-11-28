Впавших в спячку тушканчиков убрали в холодильник на зиму в Московском зоопарке
«Наши тушканчики набрали достаточный вес и уснули на зиму. Несколько месяцев они проведут в спартанских условиях: в деревянных ящиках, помещенных в холодильник. Не пугайтесь! Что страшно звучит для нас, совершенно нормально для тушканчика», — говорится в сообщении зоопарка в Instagram.
В зоопарке добавили, что осенью зверьки отъедаются и набирают достаточный вес, чтобы проспать несколько месяцев. Каждую неделю зоологи достают тушканчиков из холодильника и взвешивают. Если вес сильно упал, животных будят и кормят. Перед весной их будут осматривать чаще.
«Вес больших тушканчиков накануне спячки был равен 400 граммам. За время зимы они могут потерять около четверти своей массы. В спячке температура тела тушканчика падает с 38 до четырех градусов, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до пяти-шести», — пояснили специалисты.
К спячке сейчас готовятся медведи, еноты, енотовидная собака и ежи. Сурки уже уснули.