Впавшая в кому в Турции российская туристка умерла

Врачам не удалось спасти 19-летнюю студентку, которая впала в кому после купания в турецком бассейне. Девушка ушла из жизни вечером 2 сентября.

О смерти молодой россиянки сообщил сайт mk.ru. Студентка умерла в НИИ имени Склифосовского, где несколько дней провела в критическом состоянии.

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Девушка поехала вместе с матерью в Анталью на каникулы. Во время плавания в бассейне россиянка стала захлебываться, наглоталась воды и в итоге впала в кому. В турецкой клинике она находилась больше недели. После разрешения врачей ее перевезли в московскую больницу. При этом расходы по транспортировке были оплачены из средств страховки.

По словам представителей аквапарка Sealanya Sеа Park, где произошло несчастье, спасатели сразу же заметили, что с отдыхающей что-то не так, оказали ей первую помощь и вызвали скорую. Однако ни одной записи с камер видеонаблюдения того дня якобы не сохранилось.