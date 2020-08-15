Возжелавший торт преступник чуть не устроил поножовщину в столичном магазине

Мужчина пытался украсть торт в московском продуктовом магазине. Дошло даже до ножевого, есть пострадавший — об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Произошло это в субботу утром в районе Тропарево-Никулино. Кассирша стояла за прилавком и заметила странного вида мужчину посреди торгового зала. Когда пригляделась тщательнее, то поняла, что мужчина спрятал под куртку торт.

В шутку она сделала ему замечание и улыбнулась, но в ответ покупатель подбежал к витрине и попытался запрыгнуть сверху, а потом решил атаковать и саму кассиршу — вор несколько раз кидался на нее с ножом, а потом убежал поближе к выходу. Там его встретил работник из соседней шаурмичной и попытался выяснить, в чем дело, попросил не кричать. Так потасовка и началась.

После нескольких минут противостояния шаурмичник выставил вора за дверь. Повар поранился о нож злоумышленника, но порезы оказались неглубокими, госпитализация не потребовалась. Сотрудники магазина сразу же вызвали полицию, но пока преступник находится на свободе.