Возврат денег жертвам мошенников упростят в России

Центробанк работает над законопроектом для упрощения возврата денег жертвам кибермошенников. Спорную сумму хотят автоматически блокировать на счете злоумышленника после обращения пострадавшего. Об этом сообщил замначальника департамента информбезопасности ЦБ Артем Сычев.

Число мошеннических операций со счетами россиян в 2020 году выросло на 34% в равнении с 2019 годом. При этом пострадавшим возместили лишь 11,3% от похищенных денег, отметила газета «Известия» со ссылкой на данные ФинЦЕРТа. Регулятор решил упростить схему возврата денег жертвам мошенников. В частности, ЦБ предложил автоматически блокировать спорную сумму на счете предполагаемого злоумышленника, чтобы тот не смог снять деньги.

«Возврат этих денег возможен по судебному решению. Чтобы оно состоялось, необходимо полностью реализовать цепочку оперативно-следственных мероприятий и закрыть уголовное дело. Разумеется, пока весь этот процесс будет разворачиваться, деньги успеют сто раз снять с карты», — пояснил Сычев.

Также Центробанк работает над вопросом упрощения судебной процедуры. Речь идет о принятии заочного решения по делу без присутствия ответчика и истца. Сейчас меры по возврату денег, незаконно полученных мошенниками, прорабатывает и Минфин. При этом в пресс-службе ведомства не стали раскрывать детали.