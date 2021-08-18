Возвращения к прежнему пенсионному возрасту, когда женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет, уже не будет. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Я не верю в то, что этот законопроект найдет поддержку, слишком далеко уже наша пенсионная система ушла от этого возраста. Так что такой законопроект не более чем элемент предвыборной кампании, выходящей на финишную прямую», — так Рязанский прокомментировал законопроект от КПРФ. Сенатора процитировало РИА «Новости».

Ранее депутаты от КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Именно такие правила действовали в России до конца 2018 года.

Однако в 2021 году выйти на пенсию могут женщины, которым исполнилось 56 с половиной лет и мужчины, которым больше 61 с половиной года. Досрочный выход на пенсию возможен, если у человека есть большой трудовой стаж. У россиянок — от 37 лет и более, у россиян— от 42 лет и более. Эта группа людей имеет право уйти а пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.