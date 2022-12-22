Общество 22 декабря 2022, 15:57 Возвращение в новые регионы уехавших из-за СВО станет приоритетом миграционной политики РФ МИД установил приоритетом возвращение в свои дома из-за СВО жителей новых регионов России РИА «Новости»

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Возвращение из-за рубежа на родину жителей новых регионов России станет одним из приоритетов государственной миграционной политики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел РФ.

«Одним из главных направлений станет создание условий для возвращения жителей, покинувших свое место проживания в период спецоперации, в регионах, принятых в состав России в период проведения спецоперации», — отметили в ведомстве.

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В проект концепции миграционной политики России также внесли изменения с учетом изменившихся социальных, экономических и внешнеполитических условий.

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В конце сентября в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках прошли народные референдумы о вхождении в состав России.

Жители регионов поддержали интеграцию абсолютным большинством голосов.

Позднее президент России Владимир Путин подписал договор с главами новых субъектов о включении территорий в состав государства.