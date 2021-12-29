Возвращение смертной казни допустили в России

В будущем в России могут вернуть смертную казнь. Такое мнение в своей новой книге «Конституционное право: процедура и смысл» высказал председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин. Книгу опубликовали на сайте суда.

«То обстоятельство, что Конституционный Суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем. Ведь, как верно замечено, пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт», — написал Зорькин.

Он предположил, что вопрос возвращение казни будет зависеть от общей правовой ситуации в стране, а также от того, насколько Россия преуспеет в создании «уверенного в себе правопорядка».

Мораторий на смертную казнь ввели в РФ после вступления страны в Совет Европы 28 февраля 1996 года. С того момента вопрос возрождения смертной казни поднимался неоднократно. В том числе предлагалось отменить мораторий в отношении осужденных за терроризм.

В СССР смертная казнь была введена в августе 1932 года и изначально полагалась за кражу государственной собственности в крупных размерах.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов. При этом он подчеркнул, что не важно, является ли преступник рецидивистом или его судят за данное преступление впервые — «высшую меру» необходимо применять к любому из проходящих по подобной статье.