Общество 28 июля 2023, 17:13 Возвращение серебряных медалей в школы одобрили в Ассоциации родительских комитетов и сообществ

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Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с телеканалом «Звезда» заявила, что возвращение в школы серебряных медалей положительно скажется на мотивации учеников.

Ранее стало известно, что Минпросвещения прорабатывает возможность получения выпускниками с серебряной медалью дополнительных баллов к ЕГЭ.

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Леткова пояснила, что школьников, которые очень стараются, но немного недотягивают до золотой медали, также стоит поощрять. Благодаря этой награде дети смогут получить дополнительные преференции при поступлении в вузы.