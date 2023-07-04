Общество 04 июля 2023, 04:50 Возвращение пива на стадионы допустили в России AB InBev Efes: запрет на продажу пива на стадионах России могут снять к осени Pxhere

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Возвращение пива на российские стадионы допустил президент пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Его слова привело РИА «Новости».

Запрет на продажу пива на стадионах страны, по мнению Дурдыева, может быть снят к осени. Представители пивоваренной отрасли, как отметил он, находятся в диалоге с властями по этому вопросу.

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Дурдыев выразил надежду на то, что к осени будет «сформирована новая законодательная база, которая позволит пиву вернуться на стадионы».

Возражения против законопроекта о продаже пива на стадионах со стороны МВД России не будет, если система идентификации болельщиков сохранится. Об этом в апреле заявлял официальный представитель министерства Валерий Ботвин. Действующая система идентификации личностей футбольных болельщиков, как объяснял Ботвин, позволяет выполнять требования безопасности, необходимые для продажи пива в местах спортивных соревнований.

Еще одним условием для поддержки законопроекта со стороны МВД он назвал определенный кабмином перечень соревнований, где разрешат продажу слабого алкоголя.