Возвращение кооперативов предрекли в России

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин указал на вероятность возвращения кооперативов в Россию. По его словам, это может произойти из-за дальнейшего роста цен на продовольствие, написало ИА НСН.

При этом эксперт указал на возможное появление новых форм торговли.

«Если ситуация с ростом потребительских цен будет продолжаться, нас ждут какие-то новые формы торговли или хорошо забытые старые — создание стихийной потребительской кооперации. Когда двор будет собираться, закупать несколько мешков крупы, заказывать это непосредственно у производителя. Таким образом будут люди выживать, такое уже было, мы это проходили в начале 90-х. К сожалению, мы можем к этому вернуться», — отметил он.

Замглавы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин также обратил внимание на рост цен на продовольствие. Он отметил, что в связи со сложившейся ситуацией необходимо запасаться продуктами впрок и готовиться к худшему.