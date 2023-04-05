Эксклюзив 05 апреля 2023, 15:06 Возвращение игрушек в российский аналог «Хэппи Мил» назвали розыгрышем Фабрика «Мякиши» опровергла появление своих игрушек в детских наборах «Вкусно — и точка»

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В детские наборы сети «Вкусно — и точка» не станут добавлять пищалки для малышей. Основатель фабрики по производству мягких игрушек «Мякиши» Евгений Антонов заявил «360», что появившееся в Сети видео с зайцем, цыпленком и медведем — чей-то розыгрыш.

«Официально сообщаем, что к этим материалам не имеем никакого отношения, информация, из этих Telegram-каналов не является достоверной. <…> Кто инициировал такой „розыгрыш“, нам неизвестно», — сказал он.

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Фабрика «Мякиши», по словам основателя, не сотрудничала с сетью ресторанов «Вкусно — и точка». Появление в интернете видео с зайцем, медведем, цыпленком и другими игрушками-пищалками для малышей в упаковке с логотипом сети стало новостью для производителя.

Ранее Telegram-канал «Москва 24» сообщил, что в детские наборы вместо книжек положат игрушки. Их якобы уже завезли в тестовом режиме в некоторые рестораны. Однако пресс-служба «Вкусно — и точка» опровергла информацию — аналог «Хэппи Мил» пополнят летом, но другими игрушками.