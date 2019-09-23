Возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?» назвали позором

Александр Друзь не должен возвращаться в клуб «Что? Где? Когда?» во избежание репутационных потерь телекомпании «Игра ТВ». Об этом заявил бывший главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Илья Бер. Именно он рассказал о том, что магистр пытался узнать ответы на вопросы за день до игры.

«Мне про это известно уже. То, что телекомпания всячески пыталась это осуществить и раньше, я знаю», — сказал Бер. Его слова привел сайт «РБК».

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По словам Бера, решение вернуть опозорившегося и дисквалифицированного игрока — «позорное» в отношении телекомпании «Игра-ТВ».

«Друзя же возвращают просто зрителем в зале. Я бы с точки зрения репутации программы очень не рекомендовал и в следующем сезоне возвращать Друзя к игре», — добавил Бер.

Телекомпания «Игра-ТВ», учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб. Об этом сказано в официальном заявлении производителя программы, размещенном на сайте телекомпании.

Впрочем, сесть за игровой стол Друзю пока не разрешат. Сезон вместо него доиграет Инна Семенова.