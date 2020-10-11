Жителям Москвы и Подмосковья пообещали возвращение августа

По его словам, погода, особенно в рабочие дни, будет «просто удивительной».

Температура выше нормы на шесть-восемь градусов. Если в понедельник максимальная температура около +15 градусов, то уже во вторник и среду + 17…+19 градусов Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра

Метеоролог отметил, что такой температурный фон характерен для конца августа. В понедельник и вторник, 12 и 13 октября, в регионе ожидаются небольшие дожди — «но такие небольшие, что на них можно не обращать внимания при такой высокой температуре».

К выходным ветер сменит направление с южного на северное, и в Москве похолодает. Однако, по словам Вильфанда, температура все еще будет выше нормы. Хотя и не такой высокой, как в конце лета.

Аномальное тепло держится и на Черноморском побережье Краснодарского края, а также в Крыму. Там продолжается бархатный сезон при температуре воздуха +25…+27 градусов и воды +22…+23 градуса. Такая погода, добавил Вильфанд, продержится на юге европейской части России всю предстоящую неделю.