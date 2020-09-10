«Возвращаться на рынки 1990-х люди не готовы». Покупатели заполнили ТЦ на 110%

Эксперт не считает эту статистику эффектом отложенного спроса. По его мнению, россияне вернулись к обычному образу жизни.

«Другое дело покупательная способность. Продажи у арендаторов в эти месяцы были не такие, как в 2019 году. Покупатели активно покупают одежду, обувь, бытовую электронику, а вот у строительных магазинов продажи стали несколько меньше», — отметил Войцеховский.

В некоторых ТЦ сократились рекламные и маркетинговые отделы.

В среднем 1-2,5% ритейлеров ушли с рынка. Однако то же самое произошло бы, если бы не было пандемии, уверен директор РСТЦ.

Соотечественники активно посещают торговые центры, заметил Войцеховский.

«Возвращаться в прошлое, в 1990-е, люди сами не готовы. Просто уже образ жизни не тот. На рынки готовы вернуться только люди старшего поколения. Но у них уже небольшая покупательная способность», — пояснил он.

За время ограничительных мер средний ТЦ площадью 40-50 тысяч квадратных метров потерял 150-200 миллионов.

Если не будет второй волны коронавируса, экономика ТЦ выйдет в ноль в феврале–марте 2021 года. До полного ее восстановления придется подождать до декабря 2021 или до I квартала 2022-го.