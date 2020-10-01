Банки ищут способы не возвращать страховки

Российские банки могут пытаться с помощью наработанных ранее уловок обойти новый закон, который защищает заемщиков от навязывания страховок.

Как сообщила газета «Известия», такие выводы сделали специалисты Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). Они провели анализ работы кредитных и страховых организаций, а также проанализировали слабые места закона 483-ФЗ, вступившего в силу с 1 сентября.

Документ, о котором идет речь, обязывает банки возвращать заемщикам часть страховой премии при полном досрочном погашении кредита. Кроме того, он дает клиенту право вернуть страховку в так называемый период охлаждения — в течение 14 дней после заключения договора.

Защитники прав потребителей не исключают, что в дальнейшем они обратятся к Центробанку с рядом предложений об усовершенствовании законодательства.

Объем выданных российскими банками ипотечных кредитов в августе составил 392,4 миллиарда рублей, что на 8% больше, чем месяцем ранее, и на 66% больше, чем в августе 2019 года. За август 2020-го банки выдали россиянам 154,5 тысячи ипотечных кредитов. Не исключено, что заемщиков привлекает средняя ставка в 7,16% — это исторический минимум за все время существования жилищного кредитования.