Банки ищут способы не возвращать страховки
Как сообщила газета «Известия», такие выводы сделали специалисты Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). Они провели анализ работы кредитных и страховых организаций, а также проанализировали слабые места закона 483-ФЗ, вступившего в силу с 1 сентября.
Документ, о котором идет речь, обязывает банки возвращать заемщикам часть страховой премии при полном досрочном погашении кредита. Кроме того, он дает клиенту право вернуть страховку в так называемый период охлаждения — в течение 14 дней после заключения договора.
Защитники прав потребителей не исключают, что в дальнейшем они обратятся к Центробанку с рядом предложений об усовершенствовании законодательства.
Объем выданных российскими банками ипотечных кредитов в августе составил 392,4 миллиарда рублей, что на 8% больше, чем месяцем ранее, и на 66% больше, чем в августе 2019 года. За август 2020-го банки выдали россиянам 154,5 тысячи ипотечных кредитов. Не исключено, что заемщиков привлекает средняя ставка в 7,16% — это исторический минимум за все время существования жилищного кредитования.