Общество 21 апреля 2023, 11:49 Возведение свода завершили на станции «Физтех» московского метрополитена Возведение свода завешили на станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На строящейся станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена завершилось возведение монолитного свода. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На будущей станции "Физтех" продолжается полный комплекс монолитных работ: завершено возведение свода станции», — процитировал чиновника портал мэра и правительства Москвы.

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По словам заммэра, здесь также более чем на три четверти выполнили устройство железобетонных конструкций тупиков и камеры съездов за станцией. Сейчас идет строительство двух вестибюлей.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что в северном вестибюле специалисты проводят монолитные работы на уровне машинного зала, а в южном сооружают перекрытия между платформой и машинным залом.

Ранее Бочкарев сообщил о начале работ по засыпке котлована на станции «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро. По его словам, они будут проводиться по мере завершения устройства инженерных систем. Сейчас засыпку ведут в районе вестибюля станции, затем ее продолжат у платформенного участка.