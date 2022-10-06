Возведение школы в Ватутинках выполнили на 55% | 360°

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Возведение школы в Ватутинках выполнили на 55%

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Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что готовность будущей школы в деревне Ватутинки составляет 55%. Об этом написало ИА НСН.

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По словам Загрутдинова, завершились монолитные работы в строящемся здании школы, которая рассчитана на 1200 мест. Она будет поделена на центральный пятиэтажный блок. В нем будут расположены начальная, средняя и старшая школы. При этом в одном из корпусов появится IT-полигон.

Школы

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