Возведение хозяйственного корпуса райбольницы завершается в Красноселькупе

В Красноселькупе подходит к концу строительство административно-хозяйственного корпуса районной больницы. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

По данным информагентства, в новом корпусе размесят кабинеты административного персонала, дезинфекционное отделение, прачечную и пищеблок. Здание планируется сдать до конца нынешнего года.

«На объект уже подали тепло, сейчас подрядчик прокладывает инженерные сети. Отделочные работы выполнены более чем наполовину. На очереди — установка оборудования и его наладка», — уточнил замначальника отдела технического надзора Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО Артем Майфет.