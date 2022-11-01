Возведение электробусного парка в районе Митино завершили на 90% | 360°

Общество 01 ноября 2022, 22:07 Возведение электробусного парка в районе Митино завершили на 90%

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Руководитель московского Департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что строительство электробусного парка в районе Митино подходит к концу. Чиновника процитировало ИА НСН.

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По данным информагентства, парк рассчитан на 210 электробусов и в нем будут работать около 600 сотрудников. Площадь объекта составляет порядка 23 тысяч «квадратов». Уточняется, что парк будет обслуживать 29 маршрутов.