Возрождение святыни. Никольский собор отреставрируют в Можайске

В Можайском городском округе отремонтируют Никольский собор. Сейчас разрабатывается проект его реставрации. О том, как восстанавливают порушенные святыни, расскажет «360».

С 2014 года работает Благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. Его открыли по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Фонд помогает подмосковным храмам, нуждающимся в восстановлении и реставрации. Организация получает регулярные пожертвования от храмов и монастырей Московской епархии, частных лиц. Сегодня в стадии реставрации находятся 20 храмов.

За пять лет работы фонда восстановили 14 святынь Московской области. Среди них Казанский храм в Кашире, Троицкий храм в Клину. В скором времени порадуют и жителей Можайска, где отреставрируют Никольский собор.

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«Понятно, что наша история, культура, требует от нас большой самоотдачи для того, чтобы реализовать ту амбициозную, важную программу, за которую вы взялись. Я говорю о восстановлении порушенных святынь. Понятно, что этот процесс, которым мы сейчас занимаемся, может привести к результату, достичь успеха, только объединив усилия», — отметил губернатор Андрей Воробьев на заседании попечительского совета фонда.

По мнению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, в собор нужно вернуть резной образ святителя Николая. Сейчас он хранится в Третьяковской галерее. Также об этом неоднократно просили жители Подмосковья. Владыка обратил внимание и на другую проблему.

Источник фото: телеканал «360»

«Не могу не сказать о проблеме, давно стоящей перед этим древним монастырем. В 1990-е годы была возобновлена монашеская жизнь, однако до сих пор в значительной части братского монастыря проживают местные жители. Я очень надеюсь, что благодаря нашему плодотворному сотрудничеству и это будет разрешено», — рассказал он.

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Никольский собор построили в 1802–1814 годах в псевдоготическом стиле. Проект храма разработал архитектор Алексей Бакарев. В 1933 году собор закрыли, а во время Великой Отечественной войны разрушили ротонду. В 1960-х в нем располагалась трикотажная фабрика.

В 1980-х собор перешел к Государственному Бородинскому военно-историческому музею. А еще чуть позже, в 1994 году, его передали к церкви. Тогда же в соборе восстановились богослужения.