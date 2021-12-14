Презентация российско-грузинской команды велосипедистов «Возрождение» прошла в Туле

В Туле состоялась презентация российско-грузинской команды велогонщиков «Возрождение». Мероприятие прошло в Тульском государственном музее оружия, пишет ТСН 24.

В церемонии приняла участием мэр Тулы, олимпийская чемпионка по велогонкам Ольга Слюсарева.

«Что может быть лучше дружбы России и Грузии. Все мы помним, как эти страны дружили, и какие победы приносили сборные обеих стран. Того же хочется пожелать ребятам», — подчеркнула глава города.

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов назвал презентацию большим шагом к успеху команды.

«Сегодня как раз то событие, когда российско-грузинская команда зарегистрирована и имеет все полномочия быть приглашенной на соревнования любого уровня, поэтому для нас, для федерации велоспорта России, это событие имеет огромное значение», — обозначил он.