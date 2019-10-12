Возрождение любви и веры. Троицкий храм в Клину открыли после реставрации

В Клину завершили реставрацию Троицкого храма. Во время работ там нашли вулканический камень. Как считают специалисты, порода сохранилась еще со времен ледникового периода. Его использовали при строительстве каменного храма в селе Захарово. Реставрация продлилась 1,5 года и велась на средства благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.

Камень к камню — здесь как нигде видна связь времен. Некрасивый кирпич, которому уже не один век, реставраторы решили оставить — из него и современных материалов построили стены храма.

«Старый кирпич, который был, мы не трогали и не сняли даже. Мы его оставили как есть. А вот продолжение идет новое», — сказал реставратор Тигран Асатрян.

Источник фото: телеканал «360»

Реконструкцией храмов Тигран Асатрян занимается больше 30 лет. Начинал он в Армении, и уже несколько лет восстанавливает святыни в России — от главного храма Христа Спасителя в Москве до сельского в селе Захарово. Точность реставрации историки сравнили с научным трудом.

«Даже когда при восстановлении были обнаружены старые части колонн, строители бережно пытались их установить, насколько это возможно, на свои исторические места», — заметил историк Петр Липатов.

Источник фото: телеканал «360»

Специалисты в ходе работ выяснили много нового о том, как их предки работали с материалами. Например, нашли слой бересты, которая спасла стены от влаги. А среди камней обнаружили и вовсе удивительный материал времен ледникового периода.

«Ледник принесли из Карелии или с Урала, возможно. Крестьяне собирали эти камни и использовали их в строительстве как фундаментную забутовку», — рассказал главный инженер компании по реставрации Евгений Владимиров.

Каменный храм в Захарове появился еще два столетия назад. В 30-х годах прошлого века его закрыли, а потом он почти разрушился.

«Здесь не было ни крыши, ничего. Росли деревья. И то, что мы сейчас видим — это чудо какое-то», — поделилась прихожанка Инга Филиппова.

Источник фото: телеканал «360»

Инициатором реставрации выступил благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь, попечителями которого являются митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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«Продолжение работы по восстановлению наших порушенных святынь возрождает в людях любовь, возрождает сопереживание. Для верующих людей это особый день, особый праздник», — подчеркнула глава г. о. Клин Алена Сокольская.

Первую службу в восстановленном храме провел владыка Ювеналий.

«Много еще на нашей земле поруганных и разрушенных святынь. Но Господь дает нам возможность многое восстановить», — отметил митрополит.

Источник фото: телеканал «360»

И таких храмов действительно еще много. Только в Клину фонд взялся за восстановление восьми церквей. Так что, с Троицкого храма в округе начинается большая работа.

Троицкий храм в селе Захарово — один из старинных храмов северной части Клинского благочиния. Приход существует три столетия, а нынешний каменных храм стоит почти 200 лет. В 1934 году его закрыли, а здание стали использовать под склад селитры. К концу 1980-х годов храм был практически разрушен. В октябре 2016 года была согласована благотворительная программа по его восстановлению.

Сегодня в храме воссозданы кирпичные стены и белокаменный декор фасадов и интерьеров, а также система сложных кирпичных сводов на трехцентровых подпружных арках. Кроме этого, возведены утраченные колонны.