Возрождающиеся блошиные рынки поддержали российские дизайнеры

Известный дизайнер одежды Маша Цигаль отреагировала на пост в Telegram телеведущей Ксении Собчак о блошиных рынках в России. По ее словам, после ухода из страны многих брендов масс-маркета — это совершенно не драматичная история, написал «ФедералПресс».

«Современное поколение молодых ребят, девушек одеваются в секонд-хендах, так, как было на заре моей юности. Я выросла хотя и в Москве, но в СССР: вещей было немного, а все хотели аутентично и необычно одеваться, поэтому мы искали вещи на блошиных рынках и в секонд-хендах, и очень красиво одевались», — сообщила дизайнер.

Цигаль предполагает, что такие рынки в ближайшее время могут стать популярными. Даже если иностранные бренды захотят вернуться в Россию, цена на их одежду будет намного выше реальной.

Ранее Ксения Собчак в Telegram опубликовала видео торговли на ярмарке одежды под мостом в центре Рязани. Комментаторы сообщили, что такие блошиные рынки есть в каждом российском городе.