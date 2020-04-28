Возросшую активность сектантов заметили в России на фоне коронавируса

Правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС), действующий под эгидой РПЦ, рассказал о появлении псевдоправославных сект в России. Правозащитники объяснили, как эти организации можно распознавать.

Представители ВРНС на своем сайте написали, что секты псевдоправославного типа очень хорошо мимикрируют под «традиционных православных».

«Их немногочисленные храмы внешне и часто внутренне не отличаются от обычных православных, духовные лица одеваются точно так же, как и нормальные православные священнослужители, используются те же таинства и молитвы», — заявили в центре.

Православными представляются группа «епископа Готфского» Амвросия Сиверса (сиверсовцы) и «группа «истинно-православных» («катакомбников»). Речь идет о так называемой «Истинно-православной церкови России» Рафаила Прокопьева-Мотовилова. Также действуют «штрихофобы» и «русанцовцы» (официальное название — Русская православная автономная церковь).

Кроме того, существуют группы «царебожников». Они чуть ли не обожествляют императора Николая II. Еще есть апокалиптические секты («Церковь Иоанна Богослова» Олега Моленко, «Горний Иерусалим» и ряд других). Они проповедуют скорый конец света и призывают строить убежища, переселяться в глухие места или под землю.

Все эти секты высказывают неуважение к патриарху Кириллу, не хотят получать новые паспорта и ИНН, имеют иконы Ивана Грозного, Григория Распутина и даже Гитлера («святого Адольфа Мюнхенского»). Также они могут изгонять бесов, делать предсказания и создавать мифы.

Многие из подобных сект вымогают у людей деньги, контролируют их жизнь, заставляют сидеть на опасных для жизни диетах, практикуют нетрадиционную медицину.

Ранее Русская православная церковь заявила, что будет наказывать часть священников. Речь идет о тех, кто на фоне пандемии не соблюдает ограничительные меры.