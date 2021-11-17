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    17 ноября 2021, 15:29

    Возросло количество нарушений миграционного законодательства в Петербурге и Ленобласти в 2021 году

    С начала года правоохранители составили более 12 720 протоколов

    Артур Блянихов

    В нынешнем году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксировали значительное количество нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщил «Интерфакс».

    «Русская планета» уточнила, что с января по ноябрь 2021 года правоохранители составили более 12 720 протоколов за нарушение миграционного законодательства. За аналогичный период прошлого года — свыше 7970.