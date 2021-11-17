Возросло количество нарушений миграционного законодательства в Петербурге и Ленобласти в 2021 году

В нынешнем году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксировали значительное количество нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Русская планета» уточнила, что с января по ноябрь 2021 года правоохранители составили более 12 720 протоколов за нарушение миграционного законодательства. За аналогичный период прошлого года — свыше 7970.