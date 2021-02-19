Возросло число жертв ДТП под Глазовом

Число жертв дорожной аварии, которая произошла накануне вечером недалеко от города Глазов, увеличилось до двух. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

В больнице от полученных травм умерла 63-летняя пассажирка Suzuki.

ДТП случилось 18 февраля, около 20:00, на 66 километре трассы Игра — Глазов в Глазовском районе. На развороте 37-летний водитель Renault врезался во встречный Suzuki Ignis, за рулем которого сидел 65-летний мужчина.

На месте погибла 41-летняя пассажирка Renault. Оба водителя и пассажирка Suzuki получили травмы. Водитель Renault был пьян.