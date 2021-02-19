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    19 февраля 2021, 18:40

    Возросло число жертв ДТП под Глазовом

    Алена Макаренко

    Число жертв дорожной аварии, которая произошла накануне вечером недалеко от города Глазов, увеличилось до двух. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

    Возросло число жертв ДТП под Глазовом

    В больнице от полученных травм умерла 63-летняя пассажирка Suzuki.

    ДТП случилось 18 февраля, около 20:00, на 66 километре трассы Игра — Глазов в Глазовском районе. На развороте 37-летний водитель Renault врезался во встречный Suzuki Ignis, за рулем которого сидел 65-летний мужчина.

    На месте погибла 41-летняя пассажирка Renault. Оба водителя и пассажирка Suzuki получили травмы. Водитель Renault был пьян.