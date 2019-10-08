Возрастную маркировку захотели изменить для мультфильмов и книг в России

Депутаты Госдумы проработали законопроект об изменении в России возрастной маркировки. Учитывали предложения различных ведомств. Парламентарии хотят ввести более общие маркеры.

Вместо возрастных ограничений может появиться деление кинопродукции и книг на предназначенные «для семейного просмотра», «для дошкольников» или «не рекомендовано для детей». При этом маркировка «18+» сохранится для произведений искусства и литературы.

Как уточнило РИА «Новости», законопроект об отмене возрастной маркировки еще в мае 2019 года в Госдуму внесли члены комитета по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской.

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Они усомнились в том, что правильно ставить на произведениях классической литературы знак «18+». Ведь таким образом детей фактически лишают права познакомиться со всемирно известными книгами.

«Новая редакция законопроекта позволит избежать неоднозначного трактования Федерального закона „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“ при его правоприменении», — объяснила Ямпольская.

Законопроект с внесенными в него изменениями депутаты рассмотрят уже 8 октября.