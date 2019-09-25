В Егорьевске прошел финал конкурса для людей старшего поколения «Ты супер!», во время которого выбрали победителей. Жители Московской области, так называемого «серебряного возраста», которые не хотят обращать внимания на цифры в паспорте, пели, танцевали, читали стихи и делали все, чтобы понравиться строгому жюри.

Им всем от 65 и выше. Когда только затевался областной конкурс для людей старшего поколения «Ты супер!», нижнюю возрастную планку хотели поднять до 60 лет. Но потом поняли, что это — совсем еще молодые люди. И поэтому начало «серебряного» возраста определили с 65.

Все участницы — невероятные кокетки. Наводят марафет перед выходом на сцену. Специально на конкурс участницам привезли профессиональных стилистов и визажистов.

Источник фото: телеканал «360»

Маргарита Александровна Кунцевич из Балашихи через неделю отметит 80-летний юбилей. При этом на финальном отборе конкурса «Ты супер!» пенсионерка танцует матросский танец «Яблочко».

Источник фото: телеканал «360»

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Конкурс стартовал еще в июле. Тогда из всех городских округов Московской области набралось 263 участника. Потом было несколько этапов. На финальном шоу за звания лучших боролись восемь лидеров всех отборочных туров, из которых должны были выбрать супербабушку и супердедушку Подмосковья. Мужчины «серебряного» возраста тоже блистали во всей красе.

Им снова по 18, и каждый хочет петь, танцевать и влюбляться. В каждом — море энергии, фантазии и немного хулиганства.

По итогам областного конкурса для людей старшего возраста супердедушкой Подмосковья стал Борис Иванович Наумкин из Егорьевска. А супербабушкой — Ольга Дмитриевна Зайцева из Лобни.

Источник фото: телеканал «360»

«Я безмерно счастлив и благодарен залу, зрителям, всему Егорьевскому району, всем, кто присутствовал здесь, поддерживал и кричал „Ты супер!“, и я победитель. Спасибо», — поблагодарил победитель конкурса.

Источник фото: телеканал «360»

«Какого это стать супербабушкой всего Подмосковья? Прекрасно, в Подмосковье жить. Жить вообще замечательно, а жить активно -вдвойне. А бабушкой быть еще лучше», — рассказала победительница.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, обоим победителям, вот-вот исполнится 80 лет.