Пенсионеры заманили к себе молодого тренера. Уже полгода в подмосковных Бронницах 25-летний Эдгар Смбтян ведет с людьми серебряного возраста тренировки по баскетболу и другим спортивным дисциплинам. Причем, делает это абсолютно бесплатно.

Источник фото: телеканал «360»

Пенсионеры так полюбили своего молодого тренера, что не пропускают ни одного занятия. А ведь некоторым из них уже давно за 80.

Алле Глебовне Кузиной 73 года. Но на эти солидные цифры она внимания не обращает. Потому что молода и душой, и телом.

«Люблю заниматься, буду заниматься. И жить, и дружить, и петь, и танцевать. И спорт первое место», — сказала Алла Глебовна.

А вот Маргарите Корсаковой уже 84. И здоровье у пенсионерки иногда пошаливает.

«Плохо чувствую. Голова болит. Таблетку приму и наступает легкость. Полежу немного отдохну», — поделилась Маргарита Корсакова.

Источник фото: телеканал «360»

Но бросать спорт Маргарита Корсакова не собирается. Как и все остальные пенсионерки-спортсменки. Большинство здесь любит баскетбол.

Возглавляет всю эту боевую команду 25-летний тренер Эдгар Смбтян. Молодой человек работает в школе физруком. Профессионально увлекается баскетболом. А местному центру соцзащиты позарез нужен был тренер для пенсионеров. Обычно с людьми такого возраста занимаются их же ровесники. Но чиновники решили рискнуть и обратились к Эдгару.

Конечно, Эдгару не всегда просто с людьми, которые в три раза старше его. Иногда приходится по нескольку раз объяснять одно и тоже, понимая, что мог бы в это время заниматься своими личными делами.

Источник фото: телеканал «360»

«Многие относятся к этому так: „Слушай, а сколько тебе платят?“ И когда люди узнают, что на общественных началах, то многие удивляются, мол, зачем это тебе надо. Ну, а многие близкие люди, так называемая моя команда — они понимают и поддерживают», — сказал Эдгар Смбтян.

Кстати, для того, чтобы ходить на тренировки к Эдгару Смбтяну, не требуется никаких особых условий. Здесь очень комфортно и людям с ограниченными возможностями.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас Эдгар думает над тем, чтобы создать настоящую баскетбольную команду и участвовать с ней в любительских соревнованиях. И ведь невооруженным глазом видно, что ему это действительно нравится.