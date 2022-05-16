Возраст продажи алкоголя предложили повысить в России до 25 лет

Врач-психиатр и психотерапевт Александр Федорович заявил, что в России следует повысить возраст продажи алкоголя до 25 лет. Об этом написала «Общественная служба новостей».

«Вопрос, с какого возраста можно продавать алкоголь, могут задать те самые странные люди, что пишут на экранах в уголке — 12+, 13+, 14+. Для меня всегда было тайной, как этот возраст определяется. Здесь примерно то же самое. Если вопрос ко мне как к специалисту, то основное понятие возраста — психологическое. Здесь, наверное, я бы и в 20 — 25 зашел», — сказал он.

Эксперт отметил, что за последний год потребление алкоголя в России выросло по той причине, что многие перешли на удаленный формат работы и не нуждаются в том, чтобы «сохранять лицо».

Врач также отметил, что в два-три раза стало больше «наркотизирующих», то есть тех, кто употребляет наркотики, но не в рамках болезни.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ намерен рассмотреть вопрос повышения минимального возраста продажи алкоголя.