Возраст молодежи предложили повысить до 40 лет в ЕАЭС

Проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов предложил повысить возрастной порог категории «молодежь» на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 35-40 лет. Об этом написал RT.

Сейчас в странах ЕАЭС этот порог разный. Например, в России молодежью считаются люди в возрасте до 35 лет, в Белоруссии — до 31 года, а в Киргизии — до 28 лет.

Тарасов направил в Евразийскую экономическую комиссию предложение повысить порог до 35-40 лет. По его словам, это необходимо в связи с увеличением средней продолжительности жизни, кроме того, такая мера будет способствовать развитию молодых специалистов.