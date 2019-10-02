Возраст красоте не помеха. Пенсионерки из Истры доверились стилисту в День пожилого человека

Новые прически и макияж дамам старшего поколения в Истре сделали совершенно бесплатно. Сюрприз бабушкам в стиле «Модного приговора» устроили их внуки ко Дню пожилого человека. Стилисты-парикмахеры и визажисты создали новые образы. До последней минуты женщины не знали, в какой цвет их перекрасят, и как в итоге они будут выглядеть.

Они доверились стилистам: окрашивание, прическа, макияж. Над преображением бабушек стилисты работали абсолютно бесплатно, но при условии, что женщины себя не увидят, пока все не закончатся.

«Я согласилась на эту авантюру. Ну, надо же когда-то решаться и меняться», — поделилась одна из участниц эксперимента Галина Кондрашова.

Источник фото: телеканал «360»

Женщины шутили, что не испугаются ирокеза или синих волос. Возраст у них такой — хулиганский. Да и случай для перемен был подходящий — День пожилого человека. Соответствовать не хочется — хочется сбросить хотя бы пару лет.

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И пока одной бабушке наносили лифтинг-макияж, другой делали укладку. Дамы смотрели друг на друга и радовались.

«Люди взрослые хотят более сочных оттенков. Мне кажется, молодежь сейчас красится в зеленый и разовый. У старшего поколения такой возможности не было. Им сейчас хочется выделиться с помощью таких ярких оттенков», — рассказал стилист-парикмахер Михаил Прохоров.

Источник фото: телеканал «360»

В День пожилого человека можно было отдохнуть от домашних хлопот. Руки мастера также позволяли расслабиться. А перевоплощение подарило положительные эмоции.

Источник фото: телеканал «360»

На авантюру бабушкам помогли решиться именно их родственники. Сыновья и внуки устроили модный суд и приговорили к преображению. На такой особый случай приготовили и цветы.

И когда бабушки увидели себя в зеркале — радости не было предела. Перемены оказались кардинальными.