Общество 14 апреля 2023, 11:08 Возобновление работы Запорожской АЭС посчитали нецелесообразным Председатель движения Рогов назвал перезапуск ЗАЭС нецелесообразным из-за обстрелов ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС не сможет заработать в ближайшее время. Перезапускать ее бессмысленно из-за риска новых обстрелов со стороны Украины, заявил в эфире «Соловьев Live» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его процитировал ТАСС.

Он напомнил, что два энергоблока атомной электростанции перевели в режим холодного останова, еще столько же — горячего. На других двух энергоблоках устроили плановый ремонт.

Реклама

«Запускать атомную станцию сейчас смысла нет, потому что Вооруженные силы Украины сразу наносят удары, занимаются ядерным терроризмом. МАГАТЭ ничего не видит, а Запад хлопает в ладоши», — объяснил он.

Владимир Рогов назвал перезапуск Запорожской АЭС не только нецелесообразным, но и невозможным в нынешних условиях. Если ВСУ возобновят обстрелы, то повредят сверхмощные линии электропередач на 750 киловатт и мощные на 330 киловатт. Такую энергию некуда девать, и работникам опять придется маневрировать, вводить экстренные остановки энергоблоков.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о разработке новой концепции по Запорожской АЭС. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа объяснил, что агентство признало невозможность демилитаризовать территорию предприятия.