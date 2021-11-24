Возобновление подачи воды с Украины исключили в Крыму

Руководство Крыма не рассматривает вопрос возможного возобновления подачи воды с территории Украины в регион. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Накануне заместитель председателя правительства Украины Ирина Верещук заявила, что подача воды по Северо-Крымскому каналу невозможна. Она добавила, что руководство страны сделает все возможное, чтобы этого не произошло.

«Пусть продолжают строить препятствия и сражаться с ветряными мельницами. Мы не ставили, не ставим и никогда не будем ставить вопрос, чтобы открыть Северо-Крымский канал и получить воду с Украины», — прокомментировал слова Верещук Фикс.

Собеседник агентства подчеркнул, что даже в самые сложные годы вопрос с водой в Крыму успешно решали, а Украина рано или поздно ответит за свои преступления против крымчан.

В конце августа Фикс назвал главного организатора водной блокады в Крыму. По его мнению, это глава администрации президента Украины Андрей Сенченко. Вице-спикер парламента Крыма отметил, что Сенченко в 2014 году вынудил предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала.