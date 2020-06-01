Возобновление международного туризма посчитали преждевременным в Союзе туриндустрии

По данным информагентства, посол Италии в России Паскуале Терраччано рассказал о готовности Италии принимать российских туристов с 15 июня.

«Это хорошее, доброе приглашение, но оно должно сопровождаться определенными регламентами», — заметил Барзыкин.

По его словам, нет уверенность в том, что Италия победила коронавирус, да и в России риски велики. Он подчеркнул, что возобновить туристические отношения можно лишь тогда, когда обе страны будут к этому готовы.

«Но в настоящий момент говорить об этом преждевременно», — подытожил Барзыкин.