Возобновление международного туризма посчитали преждевременным в Союзе туриндустрии
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин посчитал преждевременными разговоры о возобновлении международного туризма. Специалиста процитировало ИА Ura.ru.
По данным информагентства, посол Италии в России Паскуале Терраччано рассказал о готовности Италии принимать российских туристов с 15 июня.
«Это хорошее, доброе приглашение, но оно должно сопровождаться определенными регламентами», — заметил Барзыкин.
По его словам, нет уверенность в том, что Италия победила коронавирус, да и в России риски велики. Он подчеркнул, что возобновить туристические отношения можно лишь тогда, когда обе страны будут к этому готовы.
«Но в настоящий момент говорить об этом преждевременно», — подытожил Барзыкин.