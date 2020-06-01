    01 июня 2020, 17:30

    Возобновление международного туризма посчитали преждевременным в Союзе туриндустрии

    Артур Блянихов

    Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин посчитал преждевременными разговоры о возобновлении международного туризма. Специалиста процитировало ИА Ura.ru.

    По данным информагентства, посол Италии в России Паскуале Терраччано рассказал о готовности Италии принимать российских туристов с 15 июня.

    «Это хорошее, доброе приглашение, но оно должно сопровождаться определенными регламентами», — заметил Барзыкин.

    По его словам, нет уверенность в том, что Италия победила коронавирус, да и в России риски велики. Он подчеркнул, что возобновить туристические отношения можно лишь тогда, когда обе страны будут к этому готовы.

    «Но в настоящий момент говорить об этом преждевременно», — подытожил Барзыкин.