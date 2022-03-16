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    16 марта 2022, 16:38

    Крупнейший ретейлер при возможности возобновит работу в России

    Ретейлер одежды Inditex возобновит работу в России

    Максим Зинкин

    Испанский ретейлер Inditex, являющийся одним из крупнейших в мире поставщиков одежды, возобновит работу на российском рынке, когда появится такая возможность. Об этом изданию Bolsamanía сообщил управляющий директор компании Оскар Гарсия Масейрас.

    Крупнейший ретейлер при возможности возобновит работу в России

    «Как только нам позволят обстоятельства, мы возобновим работу. Пока что следим за нынешней ситуацией, но не можем строить планы о дальнейшей деятельности», — сказал Масейрас.

    Inditex принадлежат такие бренды, как Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear, Zara, Uterque и Bershka.

    После начала специальной военной операции РФ на Украине компания заявила, что не в состоянии поддерживать непрерывность операций и соблюдение всех коммерческих условий, поэтому приостанавливает свою деятельность.

    По сведениям Inditex, на РФ приходится около 8,5% прибыли компании до вычета налогов и процентов.