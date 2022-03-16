Крупнейший ретейлер при возможности возобновит работу в России

Испанский ретейлер Inditex, являющийся одним из крупнейших в мире поставщиков одежды, возобновит работу на российском рынке, когда появится такая возможность. Об этом изданию Bolsamanía сообщил управляющий директор компании Оскар Гарсия Масейрас.

«Как только нам позволят обстоятельства, мы возобновим работу. Пока что следим за нынешней ситуацией, но не можем строить планы о дальнейшей деятельности», — сказал Масейрас.

Inditex принадлежат такие бренды, как Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear, Zara, Uterque и Bershka.

После начала специальной военной операции РФ на Украине компания заявила, что не в состоянии поддерживать непрерывность операций и соблюдение всех коммерческих условий, поэтому приостанавливает свою деятельность.

По сведениям Inditex, на РФ приходится около 8,5% прибыли компании до вычета налогов и процентов.