Вице-президент Межгосударственной федерации профсоюзов летного состава гражданской авиации России Альфред Малиновский напомнил, что Ту-154 осуществлял как международные, так и внутренние перевозки на протяжении довольного длительного времени.

«Этот самолет сделал свое дело. Он отработал ресурс, поэтому сейчас списан», — добавил Малиновский.

В свою очередь президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов назвала Ту-154 «рабочей лошадкой», которая была достаточно надежной, и пилоты любили этот лайнер.

«Жаль, что эпоха его проходит, конечно. Возникает чувство грусти, но он уже отслужил свое», — выразил сожаление собеседник информагентства.

Предполагается, что преемником Ту-154 станет создающийся российский самолет МС-21. В Объединенной авиастроительной корпорации пообещали, что первый полет лайнер совершит уже в конце этого года.