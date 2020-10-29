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    29 октября 2020, 14:33

    «Возникает чувство грусти». Пилоты — о последнем рейсе Ту-154

    Артур Блянихов

    Эксперты обсудили с ИА Nation News сообщение о том, что свой последний гражданский перелет совершил самолет Ту-154. Теперь эти воздушные суда останутся лишь у ведомств и министерств.

    Вице-президент Межгосударственной федерации профсоюзов летного состава гражданской авиации России Альфред Малиновский напомнил, что Ту-154 осуществлял как международные, так и внутренние перевозки на протяжении довольного длительного времени.

    «Этот самолет сделал свое дело. Он отработал ресурс, поэтому сейчас списан», — добавил Малиновский.

    В свою очередь президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов назвала Ту-154 «рабочей лошадкой», которая была достаточно надежной, и пилоты любили этот лайнер.

    «Жаль, что эпоха его проходит, конечно. Возникает чувство грусти, но он уже отслужил свое», — выразил сожаление собеседник информагентства.

    Предполагается, что преемником Ту-154 станет создающийся российский самолет МС-21. В Объединенной авиастроительной корпорации пообещали, что первый полет лайнер совершит уже в конце этого года.