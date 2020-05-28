Вознесение Господне отмечают православные христиане. Что можно и нельзя делать

Православные христиане в этом году празднуют Вознесение Господне 28 мая. Праздник отмечают в память о последнем дне земного пути Иисуса Христа. В этот день нельзя работать, исключение составляют только повседневные бытовые дела.

Вознесение Господне отмечают на 40-й день после Пасхи, которая в этом году была 19 апреля. Торжество посвящено памяти о последнем дне земной жизни Христа. Вознесение начинают праздновать за сутки и продолжают в течение 10 дней.

Согласно Библии, Иисус 40 дней приходил к своим ученикам после воскрешения. В последний день он отвел их на склон Елеонской горы рядом с Иерусалимом. Там Иисус сказал апостолам не уходить со склона до получения святого дара и вознесся на небеса. Спустя 10 дней на апостолов сошел Святой Дух, после чего они стали проповедовать учение Иисуса.

Традиции и запреты праздника

«В этот день паломники приезжают в монастырь на горе Елеон поклониться камню, откуда вознесся Господь. На нем отпечатался след ноги Спасителя. Что интересно, слепки с этого камня есть в некоторых российских храмах — их выставляют для молящихся в день праздника», — рассказал РИА «Новости» церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.

Он отметил, что в подмосковной Истре есть традиция совершать в праздник крестный ход из Новоиерусалимского монастыря. В этом монастыре тоже есть копия реликвии.

В день Вознесения Господня нельзя делать какую-либо работу, кроме повседневных хлопот. В праздничный день верующие обычно идут на службы в храмы. Накануне торжества проходит всенощное бдение, а затем литургия. В этом году ситуация с коронавирусом внесла изменения в привычный ход праздника. Из-за пандемии храмы для прихожан закрыты, поэтому православных просят молиться дома и смотреть онлайн-трансляции богослужений.

После службы верующие традиционно собираются за праздничным столом. В народном календаре Вознесение относят к дню памяти умерших. Раньше на этот праздник верующие готовили поминальные блюда, чтобы почтить покойных.

В этом году без посещения храмов пришлось обойтись не только на Вознесение, но и на Пасху. Храмы стали закрывать для прихожан из-за распространения коронавируса. Патриарх Кирилл призвал всех соблюдать самоизоляцию и молиться дома.