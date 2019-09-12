Возмущенные родители сорвали молебен в школе под Волгоградом

Молебен, приуроченный к началу учебного года, пришлось отменить в школе № 22 города Волжский Волгоградской области. Такое решение администрация приняла из-за возмущения родителей.

Несколько лет подряд к началу учебного года в школу приходил отец Александр Копейкин. Священник с согласия родителей для всех желающих проводил молебен. Но в этом году родители высказали свое возмущение.

«В этом году такой молебен мы поставили, нам по „электронке“ прислали два родителя свои возмущения по этому поводу… В связи с этим от молебна отказались», — объяснила директор школы Ольга Новожилова. Ее слова привело РИА «Новости».

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По словам директора, информация из соцсетей, что молебен проставили вместо какого-то из уроков, недостоверна. К слову, по согласованию с родителями в школе проходят уроки по изучению православной культуры.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что в одной из школ города Волжский введен молебен вместо первого урока. Якобы на него заставляют ходить всех учеников, кроме детей из мусульманских семей.