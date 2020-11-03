Возможный убийца Маругова и пенсионер-заложник попали на видео

Подозреваемый в убийстве истринского бизнесмена Владимира Маругова засветился на камерах. На видео попал момент, когда мужчина подходит к подъезду своего дома с пенсионером — позже, по версии следствия, он прикует его к кровати и начнет вымогать квартиры.

Видео с камер наблюдения оказалось в распоряжении «360». На кадрах видно, как к подъезду подходят трое мужчин. Один из них — подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. Рядом с ним идет пожилой мужчина. Во время обыска в квартире подозреваемого, следователи найдут его прикованным наручниками к кровати. За ним присматривал другой мужчина — возможно, именно он оказался третьим человеком из ролика.

Владимира Маругова убили в ночь с 1 по 2 ноября. Несколько неизвестных проникли к нему на территорию и попали в отдельно стоящую на участке баню. Там они связали предпринимателя и его гражданскую жену и стали требовать деньги, которые были в доме. В какой-то момент женщина смогла освободиться и сбежать — она добралась до соседей и вызвала полицию. К приезду правоохранителей Маругов был мертв — его застрелили из арбалета.

Правоохранители и следователи оперативно задержали одного из-подозреваемых. Мужчина отказался от дачи показаний, но следствие установило, что ранее он купил арбалет в одном из магазинов столицы.