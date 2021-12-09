Возможный рост хищений бюджетных средств во время пандемии отметили в МВД

В МВД рассказали о возможном росте хищения бюджетных средств, особенно в сфере образования и здравоохранения. По словам начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Андрея Курносенко, больше всего коррупционных преступлений в пандемию отмечено именно в этих областях, написал ТАСС.

«Возрастают риски использования мошеннических схем, направленных на хищение бюджетных средств, выделенных на поддержку бизнеса, субъектами, не имеющими на это права, либо получения субсидий в размере, превышающем суммы, предусмотренные законом», — процитировал NЕWS.ru слова Курносенко.

Ранее Михаил Мишустин поручил рассмотреть предложения по расширению мер поддержки бизнеса, которые подготовил бизнес-омбудсмен Борис Титов. В программе предлагалось продлить период предоставления субсидий в размере МРОТ сроком до восьми недель, а также приравнять введение QR-кодов к карантину, который дает право на получение такой субсидии.