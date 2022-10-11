Развитие экономики замкнутого цикла после соглашения «Корпорации ЭКОПОЛИС» с РЭО оценили на РЭФ-2022 | 360°

Общество 11 октября 2022, 08:35 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Развитие экономики замкнутого цикла после соглашения «Корпорации ЭКОПОЛИС» с РЭО оценили на РЭФ-2022

Читать 360tv в

В этом году подписано соглашение между «Корпорацией ЭКОПОЛИС» и российским экологическим оператором (РЭО). Генеральный директор «Корпорации ЭКОПОЛИС» рассказал на полях РЭФ-2022, какой вклад это привнесет в создание экономики замкнутого цикла.

«Соглашение с ППК РЭО нам позволит больше участвовать на этом рынке, и использовать наши технологии для того, чтобы именно надлежащим образом перерабатывать электронику, которая производится в Российской Федерации», — объяснил он.

Реклама

Он отметил, что «Корпорация ЭКОПОЛИС» — это компания, в которой построено три предприятия, полноценный цикл переработки отходов электротехнического оборудования с помощью новейших технологий и достижений глубины утилизации в районе 95%.

Реклама

Полное интервью с Игорем Сидоровым смотрите на видео.

0 0 0 0 0 0