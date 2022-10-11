Развитие экономики замкнутого цикла после соглашения «Корпорации ЭКОПОЛИС» с РЭО оценили на РЭФ-2022 | 360°

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Развитие экономики замкнутого цикла после соглашения «Корпорации ЭКОПОЛИС» с РЭО оценили на РЭФ-2022

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В этом году подписано соглашение между «Корпорацией ЭКОПОЛИС» и российским экологическим оператором (РЭО). Генеральный директор «Корпорации ЭКОПОЛИС» рассказал на полях РЭФ-2022, какой вклад это привнесет в создание экономики замкнутого цикла.

«Соглашение с ППК РЭО нам позволит больше участвовать на этом рынке, и использовать наши технологии для того, чтобы именно надлежащим образом перерабатывать электронику, которая производится в Российской Федерации», — объяснил он.

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Он отметил, что «Корпорация ЭКОПОЛИС» — это компания, в которой построено три предприятия, полноценный цикл переработки отходов электротехнического оборудования с помощью новейших технологий и достижений глубины утилизации в районе 95%.

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Полное интервью с Игорем Сидоровым смотрите на видео.

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