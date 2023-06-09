Общество 09 июня 2023, 16:52 Возможности для арктического сотрудничества обсудят на ПМЭФ РИА «Новости»

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Текущее состояние и потенциальные направления межгосударственного сотрудничества на Крайнем Севере в условиях глобальных изменений обсудят участники сессии «Арктика как уникальная область международного сотрудничества: перспективы и возможности». Мероприятие пройдет 14 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Сессия состоится в рамках проекта Think Arctic — Think Global. Его цель заключается в продвижении российской повестки в области устойчивого развития, укреплении диалога и выработке точек соприкосновения для взаимодействия России в высоких широтах с заинтересованными странами и организациями.

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Ее участниками должны стать эксперты и представители научного сообщества РФ, Индии, КНР, Норвегии и США.

Ключевыми темами обсуждения станут открывающиеся возможности для международного сотрудничества на Крайнем Севере, а также роль арктических и неарктических стран в развитии региона.

Мероприятие посвятят текущему состоянию и перспективам сотрудничества в Арктике на пути достижения Целей устойчивого развития ООН. Планируется, что итоги сессии станут частью аналитического доклада о международном сотрудничестве в области развития между РФ, арктическими и неарктическими государствами.

Сессия «Арктика как уникальная область международного сотрудничества: перспективы и возможности» пройдет на стенде Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в павильоне G КВЦ «Экспофорум».