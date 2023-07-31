Эксклюзив 31 июля 2023, 11:37 Возможность вывода ядерного оружия США из Европы оценили в России Политолог Кошкин: США никогда не выведут свое ядерное оружие из Европы, это исключено U.S. Department of Defense

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США никогда не пойдут на то, чтобы убрать свое ядерное оружие из Европы, заявил в беседе с «360» заведующий кафедрой политического анализа и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Так специалист прокомментировал заявления в МИД РФ об условиях возможного вывода российского ТЯО из Белоруссии.

«США никогда на это не пойдут, потому что те точки, где они бросили свой ядерный якорь, позволяют держаться за Европу. Они никогда эти ядерные якоря не уберут», — подчеркнул собеседник «360».

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Он обратил внимание, что ангажированные коллективным Западом СМИ при этом давят на Россию так, словно американского оружия в Европе не существует, выставляя РФ «единственным источником зла».

При этом нужно понимать, что число американских ядерных атомных бомб в Европе и Турции составляет порядка 150-200. Это бомбы типа В-61 общей мощностью 18 мегатонн. Так эти запасы оценивают эксперты, в том числе из Федерации американских ученых (FAS), уточнил ТАСС.

«Никогда они это не уберут. Исключено. Но с помощью информационной игры США хотят акцентировать больше внимания и показать, что Россия — агрессор с ядерным оружием», — пояснил Кошкин.

По словам политолога, ядерное оружие Штатов в Европе не несет в себе цели обеспечить европейскую безопасность. Вашингтон это волнует постольку-поскольку.

«К тому же чем хуже у Европы дела, тем им лучше. Они же разрушают европейскую экономику, все, что сопряжено с возможностями получения дешевых энергоносителей, в частности из России. Они все делают для того, чтобы больше привязать к себе Европу», — заключил он.

Вопрос о гипотетическом выводе российского тактического ядерного оружия с территории Белоруссии ранее поднял директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. По его словам, говорить об этом можно будет только при условии, что США и НАТО откажутся от деструктивного курса против России, а также выведут из Европы американское ядерного оружие.