Общество 22 июня 2023, 07:12 Возможность введения четырехдневной рабочей недели оценили в Минтруде Котяков заявил, что четырехдневная рабочая неделя возможна по договору с работодателем Unsplash

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Работники в России могут перейти на четырехдневную рабочую неделю, но только по договоренности с работодателем. Об этом РИА «Новости» сообщил министр труда Антон Котяков.

По его словам, необходимости ввести четырехдневку на законодательном уровне на данный момент нет.

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«Но по договоренности с работодателем такой рабочий график возможен в настоящее время. Действующая нормативно-правовая база вполне позволит работнику и работодателю выстроить гибкий режим занятости по договоренности», — сказал глава ведомства.

Котяков напомнил, что работник может перейти и на шестидневную рабочую неделю, но в этом случае работодателю придется платить ему сверхурочно.

Проректор Финансового университета Александр Сафонов заявлял «360», что призывы ввести шестидневную рабочую неделю в России не оправданы с экономической точки зрения.