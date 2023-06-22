22 июня 2023, 07:12
Возможность введения четырехдневной рабочей недели оценили в Минтруде
Котяков заявил, что четырехдневная рабочая неделя возможна по договору с работодателем
Работники в России могут перейти на четырехдневную рабочую неделю, но только по договоренности с работодателем. Об этом РИА «Новости» сообщил министр труда Антон Котяков.
По его словам, необходимости ввести четырехдневку на законодательном уровне на данный момент нет.
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«Но по договоренности с работодателем такой рабочий график возможен в настоящее время. Действующая нормативно-правовая база вполне позволит работнику и работодателю выстроить гибкий режим занятости по договоренности», — сказал глава ведомства.
Котяков напомнил, что работник может перейти и на шестидневную рабочую неделю, но в этом случае работодателю придется платить ему сверхурочно.
Проректор Финансового университета Александр Сафонов заявлял «360», что призывы ввести шестидневную рабочую неделю в России не оправданы с экономической точки зрения.
Россия
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