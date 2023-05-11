Общество 11 мая 2023, 14:12 Возможность возвращения смертной казни оценили в СК Глава СК Бастыркин призвал взвешенно относится к вопросу о возвращении смертной казни Пресс-служба Следственного комитета

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Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что к вопросу о возможности возвращения в стране смертной казни нужно относиться очень взвешенно. Об этом сообщил ТАСС.

Бастрыкин отметил, что неотвратимость наказания — это главная ответственность. Глава СК напомнил, что в России сейчас есть пожизненное заключение, написал RT.

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«Я думаю, что к вопросу смертной казни надо подходить очень и очень взвешенно», — сказал Бастрыкин во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

Разговоры о смертной казни возобновили в России после того, как такую высшую меру наказания предложил вернуть лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов. Парламентарий сказал, что задумался об этом из-за изменившейся геополитической ситуации и враждебных действий Запада.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о моратории на смертную казнь сейчас не стоит на повестке дня в Кремле.