Общество 23 ноября 2022, 15:27 Возможность возвращения лифтнадзора поприветствовали в Национальном лифтовом союзе

Читать 360tv в

Вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров обсудил с ИА НСН возможность появления госконтроля за лифтами и прочими опасными техническими средствами в домах, который отменили летом прошлого года.

«Мы с нетерпением ждем введения лифтнадзора. Для этого все сделано, но не хватает финального аккорда, который наделил бы госорганы полномочиями контролировать соблюдение правил эксплуатации лифтов, эскалаторов и других подъемных механизмов со всеми вытекающими последствиями», — отметил Захаров.

Реклама

По его словам, с введением лифтнадзора будут решены вопросы безопасности и стопроцентного учета лифтов, который не могут завершить с 2017 года, поскольку у владельцев нет опасности быть оштрафованными за неподачу документов на регистрацию.

Реклама

«К 2025 году необходимо заменить больше 130-140 тысяч лифтов, отработавших свой 25-летний срок. Такое количество лифтов физически не успеть заменить, а значит срок эксплуатацию будет продлен, поэтому и нужен госконтроль», — добавил собеседник информагентства.